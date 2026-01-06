アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領が、ニューヨークの裁判所に初めて出廷し、無罪を主張しました。トランプ政権が実施した軍事作戦により拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領は5日、ニューヨークの連邦地裁に出廷しました。起訴状などによりますと、マドゥロ大統領は麻薬組織と共謀してコカインを密輸したなど4つの罪に問われています。マドゥロ大統領は裁判長から本人確認をされると「ベネズエラの大統