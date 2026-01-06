NY株式5日（NY時間12:35）（日本時間02:35） ダウ平均49149.94（+767.55+1.59%） ナスダック23410.93（+175.30+0.75%） CME日経平均先物52330（大証終比：+510+0.98%） 欧州株式5日終値 英FT100 10004.57（+53.43+0.54%） 独DAX 24868.69（+329.35+1.34%） 仏CAC40 8211.50（+16.29+0.20%） 米国債利回り 2年債 3.451（-0.023） 10年債 4.153（-0.037） 30年債 4.843