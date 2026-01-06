大阪市役所前（大阪市中央区・淀屋橋）に設置していた大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントがアジア太平洋トレードセンター（ATC・大阪市住之江区）に移設された。展示は3月31日まで。子どもたちが大はしゃぎ 3回目の移設となった「寝そべりミャクミャク」〈2025年12月30日撮影 大阪市住之江区・ATC〉モニュメントは「寝そべりミャクミャク」。繊維強化プラスチック製で、高さ2メートル、幅3.3メート