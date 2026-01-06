チュニジア連盟は4日、今夏のW杯北中米大会で日本と1次リーグ同組の同国代表を率いるサミ・トラベルシ監督（57）を含む全代表技術スタッフを解任したと発表した。3日のアフリカ選手権決勝トーナメント1回戦で10人となったマリに追いつかれ、延長戦を経てPK戦で敗退。元同国代表MFの指揮官は昨年2月に13年以来2度目の就任を果たしたが、W杯半年前に電撃退陣となった。地元メディアによると後任は外国人指揮官の可能性が高いとい