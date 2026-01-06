【ビショフスホーフェン（オーストリア）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は５日、オーストリアのビショフスホーフェンで伝統のジャンプ週間第４戦を兼ねた個人第１５戦（ＨＳ１４２メートル、Ｋ点１２５メートル）の予選が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３４メートルを飛び、１４５・８点の５位で本戦に進んだ。前戦で初優勝した二階堂蓮（日本ビール）は１３７・５点の８位、佐藤