アメリカのバンス副大統領の自宅の窓をハンマーでたたき割るなどしたとして26歳の男の身柄が拘束されました。複数のアメリカメディアによりますと5日午前0時ごろ、中西部オハイオ州にあるバンス副大統領の自宅の複数の窓ガラスや車の窓をハンマーでたたき割るなどしたとして26歳の男の身柄が拘束されました。男の詳しい動機は明らかになっていません。当時、バンス副大統領と家族は首都ワシントンに滞在していて、無事でした。アメ