細田守監督（58）の長編アニメ最新作「果てしなきスカーレット」が、5日に発表された「第53回アニー賞」の長編インディペンデント作品賞にノミネートされた。同賞はアニメ界のアカデミー賞と呼ばれる。また、「果てしなきスカーレット」は長編作品監督賞、長編作品脚本賞にもノミネートされた。発表・授賞式は2月21日に米ロサンゼルスで開催される。