セルティックは5日、ウィルフリード・ナンシー監督の解任を発表した。今シーズンのセルティックは、ブレンダン・ロジャーズ前監督の下でスタートを切ったものの、成績不振により昨年10月に同監督が退任。その後、マーティン・オニール氏が暫定的に指揮を執り、公式戦7勝1敗の成績でチームを立て直すと、先月3日にナンシー監督が正式な後任として就任していた。しかし、ナンシー監督就任後、セルティックは公式戦4連敗を喫す