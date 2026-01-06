6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比450円高の5万2270円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては437.20円高。出来高は8401枚となっている。 TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.98ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52270