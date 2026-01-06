Ｊ１・神戸のＭＦ宮代大聖（２５）が、スペイン２部ラスパルマスへ期限付き移籍することが５日、決定的となった。複数の関係者によると、交渉は合意間近。２年連続リーグ戦１１ゴールを挙げたアタッカーが、満を持して初の欧州挑戦に踏み出す。宮代はＪ１川崎の下部組織から高校３年の１８年にトップ昇格し、期限付き移籍した鳥栖などを経て、２４年に神戸へ加入した。元日本代表ＦＷ大迫らタレントぞろいのチームで存在感を示