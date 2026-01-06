ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１０新春感謝競走」は５日、予選３日目が行われた。１０Ｒは中村辰也の欠場で５艇立て。真鳥章太（３０＝長崎）は２コースから差して首位争いに参戦。バックで猛烈に伸びた下條雄太郎には屈したが、２着でゴールした。「下條さんの足はエグかったですね。気づいた時には締められなかったです」と舌を巻く。ただ、真鳥の舟足も「足はバランス取れて悪くない。もう少し乗り