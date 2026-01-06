年末年始たっぷり楽しんだお餅。ちょっと飽きてきて「どう消費しよう……」と悩むときありますよね。今年は切り餅１個から作れる、もっちもちのおこわ風炊き込みご飯にして楽しんでみませんか？切り餅と具材を白米を炊飯器に入れてスイッチオンするだけ！ 冷めてももっちりなので、ちまき風に包めばお弁当にもぴったりです。作り方を紹介した動画とあわせて、チェックしてみてくださいね♪『中華おこわ』のレシピ材料（3〜4人分）