その後、ドル円は１５６．５０円付近と本日安値圏での推移となっている。ＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが強まっており、ドル円も上値の重い展開が見られている。 トランプ政権が突如、ベネズエラへの軍事作戦を展開。マドゥロ大統領をベネズエラから拘束・排除し世界を驚かせている。 ただ、いまのところ市場は落ち着いた反応を示し、米株式市場もダウ平均が４万９０００ドル台の最高値を更新する中、リスク回避のド