韓国の李在明大統領は韓国の大統領としておよそ6年ぶりに中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行いました。この中では習主席が「日本の軍国主義と戦った戦果を共に守るべきだ」と強調しました。中国国営メディアによりますと会談で習主席は「中国は80年余り前に日本の軍国主義との戦いに勝利した」と指摘した上で、「第二次世界大戦の勝利の戦果を共に守らなければいけない」と強調しました。一方、韓国メディアによりますと