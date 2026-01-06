ポスティングシステムで西武からアストロズに移籍した今井達也投手（27）が4日（日本時間5日）、本拠地のヒューストンで行われたNFLの試合を観戦。指でヒューストンの頭文字「H」をつくるポーズを決める姿が、大型ビジョンで紹介されると歓迎の大歓声を浴びた。背番号も大リーグの剛腕が背負った「45」に決定した右腕が、“本拠デビュー”で地元ファンの心をわしづかみにした。地元ファンへの強烈なあいさつだった。アストロズ