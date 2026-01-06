４年連続ポストシーズンに進出している強豪フィリーズが５日（日本時間同日深夜）、新ベンチコーチに昨年までブルージェイズのベンチコーチだったドン・マッティングリー氏の就任を発表した。ロブ・トムソン監督は、「ドン・マッティングリーをフィラデルフィアに迎えることができて、とても興奮している。ドンとは長年の知り合いで、ニューヨーク（ヤンキース）でも一緒に仕事をしてきた。彼の野球に対する知識と人柄は、私た