ボートレース若松の「スポーツ報知杯年始特選競走」は５日、準優勝戦が行われた。井上恵一（５６＝福岡）は準優９Ｒ、３コースから２着に入って優出を決めた。これで大村で完全Ｖ→浜名湖６着に続いて、３節連続の優出となった。「引いてるエンジンもいい。そのおかげです。足はバランスが取れている。回った後がいいね。伸びでは上がいるかもしれないが、行かれるほどでもない。ペラを見るくらい」とレースに集中で当地初Ｖを