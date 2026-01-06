ボートレース下関の「北九州下関フェニックス杯」は５日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進む１８人が決定した。木下雄介（３０＝滋賀）は初日６枠で２着。２日目も４、１枠２着２本と３走オール２着で準優に進出した。５１号機も「相当いい。出足が一番いい。伸びも普通よりいい。ペラはここまでノーハンマー。スタートで少し遅れてもチャンスはあると思う」と抜群の手応えだ。今年の目標としてＡ１初昇格を掲げる。「道中