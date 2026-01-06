ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」は５日、予選２日目が行われた。藤本元輝（２８＝兵庫）は６Ｒ、５コースからコンマ３９とスタートで遅れて５着。「風の吹き方が変わるのでスタートが難しい。遅れてしまいました」とガックリ。ただ、初日に６、３枠で３、１着と好走。舟足に関しては「スリットで伸びるところが好きな感じです。結構いい手応えを感じてます」と胸を張る。名前が元輝（げんき）とあっ