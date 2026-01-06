アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領がニューヨークの裁判所に到着しました。日本時間6日午前2時にも初めて出廷する予定です。トランプ政権が実施した軍事作戦により拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領は5日、勾留されている拘置所を出てヘリコプターに乗り、ニューヨークの連邦地裁に到着しました。マドゥロ大統領は麻薬の密輸を共謀した罪などで起訴されていて、日本時間6日午前2時にも出廷し、罪状認