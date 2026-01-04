サッカーボールサッカーのスコットランド・プレミアリーグで前田大然や旗手怜央らが所属するセルティックは5日、ナンシー監督の解任を発表した。米プロリーグMLS、コロンバスの監督を務めていたフランス出身の同氏は昨年12月に就任したばかりだった。（共同）