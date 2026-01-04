プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「イカとキャベツのワタ炒め」 「ささ身とキュウリの塩昆布炒め」 「キノコのみそ汁」 の全3品。 炒め物がメインなので材料を準備しておけば、パパッとできるメニューです！【主菜】イカとキャベツのワタ炒め イカは新鮮な物を選んで下さいね！ワタとバターは相性抜群！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：216Kcal レシピ制作：管理栄養士