豊洲市場では初競りが行われるなど、“本格始動”した2026年。東京株式市場でも今年初めての取引が行われました。夜空に映えるイルミネーション。彩るのは他にも。ミニチュアホースです。東京・品川区にある大井競馬場では、正月衣装を着た今年の干支＝馬とふれあうことが出来るんです。「かわいいね」午年ということもあり、大勢の親子連れで賑っていますが、今年の抱負を聞いてみると。小学1年生「サッカーでシュートすること」