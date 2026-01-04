京都がFC東京を昨季限りで退団したDFエンリケ・トレヴィザン（28）獲りに動いていることが5日、分かった。複数の関係者によるとすでに正式オファーを提示。交渉は順調という。空中戦の強さと高精度の左足キックが武器のセンターバックで、J1通算83試合5得点。DF宮本が浦和へ復帰し、DFパトリック・ウィリアムも退団した中で悲願のリーグ初優勝へ向け、経験豊富な助っ人に白羽の矢を立てた。