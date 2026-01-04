ボートレース住之江のデイ開催「第６４回全大阪王将戦」は５日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に進出する１８選手が決定した。井上忠政（２９＝大阪）は初日から「足は全部揃っている」と豪語しながら、１３位（準優５号艇）と不本意な成績で予選を終了。「足はずっといいんです。なのにピット離れを失敗したり、Ｓを失敗したり、レースを失敗したり…。全部自分の責任です」と反省しきりだった。「準優はエンジ