Ｊ１清水のユース監督に、元日本代表の市川大祐氏（４５）が就任することが５日、分かった。市川氏は清水の下部組織出身で、１７歳でＪデビュー。清水で１３年間プレーし、甲府や水戸、藤枝にも所属した。日本代表として２００２年日韓Ｗ杯に出場した。現役引退後の１６年から清水の普及部の指導者として経験を積んだ。２３、２４年にはトップチームのコーチを務め、２５年は育成部に所属していた。