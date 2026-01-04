気象台は、午前0時55分に、大雪警報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・大町市、白馬村、小谷村に発表 6日00:55時点北部では、6日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□なだれ注意報7日にかけて注意■中野市□なだれ注意報7日にかけて注意■大町市□大雪警報【発表】積雪6日朝にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量30cm□なだれ注意報