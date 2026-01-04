ケリー上院議員＝2024年、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は5日、トランプ政権による「違法な命令」に従わないよう軍人らに求める動画を公表した民主党のケリー上院議員に対する行政処分を発表した。退役軍人としての階級を降格し、年金を減額する。ヘグセス氏はX（旧ツイッター）でケリー氏の発言について「反逆的で、軍法違反だ」と主張した。ケリー氏は海軍出身の元宇宙飛行士。昨年11