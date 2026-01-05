マンチェスター・シティは、DF陣に負傷者が相次いでいることを受け、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイの獲得に関心を示しているようだ。5日、イギリス『BBC』が報じている。プレミアリーグ第20節が4日に行われ、マンチェスター・Cは本拠地『エティハド・スタジアム』でチェルシーと対戦。タイアニ・ラインデルスのゴールで先制したものの、試合終盤に追いつかれ、1−1の引き分けで試合を終えてい