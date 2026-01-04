着せるだけでエコ。子供の成長に合わせられる子ども服です。子供の成長を“思い入れのある”服と共に楽しむ。さらにそれが、いつの間にかエコアクションにもつながっていた。新たな取り組みを始めた洋服ブランドが今、子供の未来と地球環境を思いやる“きっかけ”になっていました。0123sies・床川咲子代表：自分の子供に着せるもの、特に赤ちゃんに着せるものは思い入れが積み重なっていく。だからこそ長く着られたら心まで豊かに