韓国発スキンケアブランドCOSRXから、肌印象を一段引き上げてくれる新作マスクが登場しました。毎日のスキンケアでは届きにくいごわつきやくすみにアプローチし、使うたびにつるんとなめらかな肌へ導くのが魅力。角質ケアと保湿を同時に叶えたい大人肌に寄り添い、シンプルなのに結果を感じやすい処方で注目を集めています。肌をリセットしたいタイミングに取り入れたい一本です♡ 剥がすだけの新感覚ピーリング