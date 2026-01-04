警察車両の赤色灯札幌・東署は5日、札幌市東区にある法人の社員が、社長を名乗る人物から現金計8千万円をだまし取られたと発表した。特殊詐欺事件として調べる。署によると、社員の交流サイト（SNS）に5日、社長に成り済ましたアカウントから連絡があった。送金を指示され、二つの法人名義口座に計8千万円を振り込んだ。社長に送金を直接報告し、詐欺だと気づいた社員が110番した。