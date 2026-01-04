歌手・和田アキ子が５日、自身のＳＮＳを更新。スタッフのために、手作りカレーを仕込んでいることを明かした。「明けましておめでとうございますおせちに飽きたスタッフへの、差し入れのカレーの仕込みですジャガイモ１６個、玉ねぎ１０個、にんじん４本、お肉２キロ、ふぅ」とＩＨの上に大きな鍋があり、その中に大量の具材が入った写真をアップ。「大きなじゃがいも！食べ応えありそう」「めっちゃ美味しそうb