2026年最初の取引となる大発会を迎えた東京株式市場で、日経平均株価は大幅に上昇しました。新年恒例の大発会が開かれた東京証券取引所。初取引は、年明けのアメリカ市場で半導体関連銘柄を中心に株高となった流れから、買いが広がりました。片山財務相：今年の相場も天井を破り、天井破りの高値を更新することを心から期待している。アメリカによるベネズエラ攻撃の影響は限定的で、日経平均株価の上げ幅は一時1600円を超えました