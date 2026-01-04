【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は5日、X（旧ツイッター）で、トランプ政権による「違法な命令」に従わないよう軍人らに求めた民主党のケリー上院議員に対する行政処分を発表した。退役軍人としての階級を降格する。