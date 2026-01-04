日本自動車販売協会連合会などが発表した2025年の国内新車販売台数は（軽自動車含む）、456万5777台と、前の年に比べて3.3％増加しました。プラスとなったのは2年ぶりです。2024年、認証不正問題で販売台数が大きく落ち込んだダイハツは、6月に発売した新型「ムーヴ」が好調だったことなどから回復（前年比プラス46.2％）した一方、経営再建を進める日産は減少（前年比マイナス15.2％）しました。