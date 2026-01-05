“ロス五輪世代”のU-21日本代表は5日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。7日にはAFC U23アジア杯のグループリーグ初戦でシリアと対戦する。昨年12月28日のメンバー発表から2日のオフを挟み、チームは30日に日本を発った。今大会は2年後のロス五輪アジア最終予選も兼ねる大会のポット分けにも影響するため、あくまで勝利にこだわった本気の戦い。直前合宿を行う地・カタールで年を越した選手たちは、元日に完全