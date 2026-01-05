V・ファーレン長崎は5日、MF翁長聖とJ1百年構想リーグにおける契約を更新したことを発表した。昨季途中に6シーズンぶりに復帰した翁長は、J2リーグ15試合2得点を記録。クラブを通じ、「今年も長崎のユニホームを着て戦います。昨年、味わった悔しさを忘れず、毎日を大切にして、最高の舞台でチームメイトと共に躍動できるように頑張ります。」とコメントしている。