◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（５日、オーストリア・フィラハ） 女子個人第１３戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９８メートル）が行われ、今季ここまで５勝の丸山希（北野建設）は、合計２２３・８点で８位にとどまった。１回目は９１・５メートルの上々の飛躍を見せて６位。逆転を目指した２回目は、８８メートルと飛距離を伸ばせず順位を落とした。勢藤優花（オカモトグループ）は１１位、宮嶋林湖（松本大）は１４位、高