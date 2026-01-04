丸山希の飛躍＝フィラハ（共同）【フィラハ（オーストリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は5日、オーストリアのフィラハで個人第13戦（ヒルサイズ＝HS98メートル）が行われ、丸山希（北野建設）は91.5メートル、88.0メートルの合計223.8点で8位だった。ニカ・プレブツ（スロベニア）が247.9点で今季6勝目、通算28勝目を挙げた。勢藤優花（オカモトグループ）は11位、宮嶋林湖（松本大）は14位