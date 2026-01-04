【ニューヨーク共同】週明け5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前週末比548.81ドル高の4万8931.20ドルを付けた。米国による産油国ベネズエラへの攻撃を受け、資源開発への参入期待が意識され、石油大手シェブロンといった関連銘柄を中心に買いが優勢となった。