年末年始（2025年12月26日〜2026年1月4日まで）に、JRの新幹線や特急列車などを利用した人は1371万人で、1日平均では137万人と、統計が残る1991年度以降で過去最多となりました。特に、東海道新幹線の利用者は前の年と比べ7％増え、441万5000人でした。また、上りのピークだった4日の利用者も、51万6000人と過去最多を更新しました。