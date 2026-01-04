ボートレース福岡の「新春開運特選レース」は５日、予選３日目が行われた。永松良教（２６＝福岡）は強豪ひしめく今シリーズで奮闘ぶりが目立っている。この日は６、４号艇の２走をともに３着とし、ここまでオール３連対。得点率１４位タイで４日目の勝負駆けに挑む。「伸びはいいし、その割に回り足も悪くない。エンジンがいいので、自分がどうやっても反応してくれる」とタッグを組む５８号機を絶賛。一方で「ピット離れが不