【MADサバ10th】 開催日：2025年12月6～7日 会場：ユニオンベース（千葉県印西市平賀2858） 「ポストアポカリプスな世界観の作品が好き！」「見渡す限りボロボロで文明が滅んだ世紀末世界に入って遊びたい！」と思ったことのある人へ。是非注目していただきたいイベントがある。「MADサバ」だ。筆者は長年そう思って同イベントに注目しており、今回ようやく参加できた。