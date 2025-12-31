【トイライズ 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ】 1月6日 予約開始 8月下旬 発売予定 価格：9,900円 対象年齢：15才以上 タカラトミーは、アクションフィギュア「トイライズ 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」を8月下旬に発売する。価格は9,900円。本日1月6日より予約受付が開始される。 本商品は、同社の