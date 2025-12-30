【愛知 D3A1 九九式艦上爆撃機 11型】 1月6日 出荷開始 価格：2,860円 ハセガワは1月6日に、プラモデル「愛知 D3A1 九九式艦上爆撃機 11型」再販分の出荷を開始する。価格は2,860円。 本商品は、爆撃機「九九式艦上爆撃機一一型(D3A1)」を1/48スケールプラモデル化したもの。主翼の楕円テーパー翼や固定脚、主翼下面の急降下制動板などが細かく再現されてい