愛知県岩倉市の住宅で、70代くらいの男性が死亡しているのが見つかり、警察が身元の確認を進めています。 【写真を見る】住宅の布団の上で70代くらいの男性遺体見つかる愛知・岩倉市 遺体が見つかったのは、岩倉市東町東市場屋敷の住宅で、警察によりますと、5日午後2時半すぎ、この家に住む男性の親族を名乗る人物から「男性の姿が見られない」と通報がありました。 警察官が駆けつけたところ、住宅内の布団の上で、70代くら