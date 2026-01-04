防衛省は、沖縄本島と宮古島の間を中国軍の爆撃機や戦闘機などが飛行したことや、ミサイル駆逐艦などが航行したことを5日に発表した。防衛省が発表した中国軍機と中国海軍艦艇の動向は、いずれも去年12月末に確認されたもの。中国軍のHー6爆撃機2機、Jー16戦闘機2機を含む計8機は、12月29日、東シナ海から飛来し、沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋に進出した後、同じルートで戻った。関係者によると、爆撃機2機はグアム方面へ