1976（昭和51）年1月6日、京都市左京区の平安神宮が未明に出火、内拝殿や本殿など約550平方mが焼けた。必死の消火で大極殿（左手前）への延焼は食い止めた。火事はその後の神社本庁爆破など合わせて8件の爆弾、放火事件を起こした新左翼活動家の男の放火が原因と判明。男は89年に懲役18年の刑が確定した。