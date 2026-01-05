メ～テレ（名古屋テレビ） 毎月数万円をもらう約束でキャッシュカードと暗証番号を記載した紙を郵送したとして、岐阜市民病院の職員が逮捕されました。 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは、岐阜市民病院の医事課の係長、篠田健太郎容疑者（48）です。 警察によりますと篠田容疑者は去年8月、毎月数万円をもらう対価として、自身の名義のキャッシュカード1枚と暗証番号が書かれた紙を郵送し